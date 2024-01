TOUT PETIT CONCERT : MUSIQUE ET RENAISSANCE EN FRANCE Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 18 janvier 2024, Roubaix.

TOUT PETIT CONCERT : MUSIQUE ET RENAISSANCE EN FRANCE Avec l’ensemble vocal Cœli et Terra, sous la direction de Christophe Gautier. Jeudi 18 janvier, 18h30 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée libre sans réservation.

La musique à la Renaissance en France est fortement influencée par la pensée humaniste. On recherche le contact entre l’art et l’être humain. La musique peut devenir accessible à tous et l’on chante : la mort, l’amour, les moments de la vie. La Chapelle des Flandres vous propose quelques-uns de ces moments de vie en musique.

Avec l’ensemble vocal Cœli et Terra, sous la direction de Christophe Gautier.

PROGRAMME

– Nicolas Gombert : Mille Regrets

– Josquin Desprez : Mille Regrets

– Jean Richafort : Missa pro Defunctis (extraits)

– Pierre Certon : Le Musicien

Maître des demi-figures, Trois musiciennes (vers 1530). Los Angeles County Museum of Arts, domaine public.