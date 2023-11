Brilliant Byrd ! Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 14 décembre 2023, Roubaix.

Brilliant Byrd ! Jeudi 14 décembre, 18h30 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée libre sans réservation.

Il y a tout juste quatre siècles disparaissait William Byrd (1539 ?- 1623), le plus grand des compositeurs anglais de l’époque élisabéthaine et son répertoire vocal autant sacré que profane est splendide.

Il nous laisse un immense corpus d’œuvres chorales exceptionnelles ainsi que de magnifiques compositions pour clavier qui ouvrent la porte au foisonnement baroque qui va suivre, des deux côtés de la Manche.

Byrd a été reconnu en son temps et son œuvre n’a que plus de valeur quand on sait que sa production fut catholique au sein d’un pays où se réclamer du catholicisme impliquait disgrâce et persécution, l’anglicanisme étant devenu seule religion d’État. Mais la Reine Élisabeth Ire l’a voulu comme musicien principal de son règne et l’a paradoxalement encouragé et protégé.

La Chapelle des Flandres poursuit ainsi ses explorations musicales de la Renaissance, et en particulier de la fin de cette période. Le chœur Cœli et Terra, accompagné d’un ensemble de violes, donnera l’une des trois messes chères au cœur de Byrd le fervent, à cinq voix, ainsi que d’autres pièces religieuses choisies dans l’abondance de sa production, pour rendre hommage à ce brillant musicien.

