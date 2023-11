Anton le santon Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Anton le santon Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 9 décembre 2023, Roubaix. Anton le santon Samedi 9 décembre, 16h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 4 euros Texte de Louis Lapierre

Mis en musique par le Quintette l’Ilot Brass Anton s’ennuie un peu, il aimerait bien changer de vie et occuper une position plus importante au sein de la maison des santons qui trône sous le majestueux sapin. Il va aller chercher conseil auprès de différents personnages, mais aucun n’arrive à comprendre ce qui anime cette petite statue de plâtre pleine de vie. Il décide alors de partir à l’ascension de l’immense sapin. Une aventure pleine de périls et dont jamais personne n’est revenu avant lui. Quelles sont les surprises que cet incroyable voyage lui réserve ? Anton aura-t-il la force de mener son périple à bien, alors qu’un danger caché rôde et menace le sapin ? Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd [{« type »: « email », « value »: « Conservatoire@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 musique cuivres conservatoire de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix latitude longitude 50.686488;3.170035

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/