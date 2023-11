Cet évènement est passé [TOUT PETIT CONCERT] La voix dans tous ses états Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix [TOUT PETIT CONCERT] La voix dans tous ses états Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 9 novembre 2023, Roubaix. [TOUT PETIT CONCERT] La voix dans tous ses états Jeudi 9 novembre, 18h30 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée libre sans réservation. Nous l’avons tous en nous sans vraiment pouvoir dire où elle est, comment elle est, quand elle commence, et qu’est-ce qui la produit. La Chapelle des Flandres propose de démonter cet organe qui nous est cher puisqu’il nous permet à tous de chanter ! Mécanique, anatomie, sensations, physique, techniques, chant, parole, souffle, résonance, l’instrument VOIX raconté.

Conférence illustrée, par Christophe Gautier, basse, directeur artistique de la Chapelle des Flandres. Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00 musique voix Chapelle des Flandres Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix latitude longitude 50.686488;3.170035

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/