Autour de Poulenc Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Autour de Poulenc Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 8 novembre 2023, Roubaix. Autour de Poulenc Mercredi 8 novembre, 20h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 7/5 euros En préambule au concours international « Les Etoiles du Piano », le Conservatoire met à l’honneur Vladimir Soultanov à l’occasion de ce concert, où il jouera avec ses collègues enseignants. Programme

 Trio pour hautbois, basson et piano

 Elégie pour cor

 Sonate flûte

 Sextuor Vladimir Soultanov, Piano

Quintette à vent du Conservatoire de Roubaix :

Pierre Pouillaude, Flûte

Christophe Warembourg, Hautbois

Fabien Clément, Clarinette

Gilles Desmazière, Basson

Anthony Blondeau, Cor Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00 conservatoire de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix latitude longitude 50.686488;3.170035

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/