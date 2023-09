Une soirée à l’Opéra Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Une soirée à l’Opéra Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 17 octobre 2023, Roubaix. Une soirée à l’Opéra Mardi 17 octobre, 20h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 7/5 euros Cette soirée exceptionnelle avec d’anciens élèves devenus chanteurs professionnels va vous émerveiller dans un répertoire lyrique comprenant des extraits de La Flûte enchantée et Don Giovanni de Mozart, Carmen de Bizet, Les Contes d’Hoffman d’Offenbach, Traviata et Rigoletto de Verdi, entre autres. Isabelle Rozier, soprano, Bobae Kim, soprano, Artavazd Sargsyan , ténor, Florian Bisbrouck, baryton et Mathieu Gourlet, basse sont tous les cinq passés par la classe de chant et/ou la classe d’art lyrique dirigées par Brigitte Toulon, accompagnés par Anne Delecroix au piano. Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd [{« type »: « phone », « value »: « 0320700300 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes
80 rue de Lille 59100 Roubaix
Roubaix
Nord

