Stage de chant pour 24 choristes et 8 solistes, du 8 au 14 juillet à Roubaix, autour de l’œuvre Didon et Énée de Purcell Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes, 8 juillet 2023, Roubaix. Stage de chant pour 24 choristes et 8 solistes, du 8 au 14 juillet à Roubaix, autour de l’œuvre Didon et Énée de Purcell 8 – 14 juillet Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Participation sur inscription La Chapelle des Flandres vous propose un stage d’art vocal autour de l’œuvre Didon et Énée de Purcell.

Installez des réflexes de travail, d’écoute, de compréhension harmonique, d’implication dramaturgique dans la musique lors d’une semaine de travail intense encadrée par des professionnels.

Intervenants : Pierre Bourteel, Emanuela Ducornez, Eulalie Poinsignon, Christophe Gautier.

En savoir plus Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00 stage chant La Chapelle des Flandres

