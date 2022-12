L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Quend Catégories d’évènement: Quend

L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes, 10 mars 2023, Quend. L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky Vendredi 10 mars 2023, 19h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes

Tarif plein 7 euros / Tarif réduit 5 euros

L’Histoire du soldat est un mimodrame composé par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz. handicap moteur mi Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Quend 80120 Somme Hauts-de-France L’Histoire du soldat est un mimodrame composé

par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz. Initialement composé pour trois récitants (le Lecteur, le Soldat et

le Diable) et sept instrumentistes (violon, contrebasse, basson,

cornet à pistons, trombone, clarinette et percussions), c’est sous

une forme théâtrale que cette histoire vous sera proposée par la

Classe d’Art Dramatique du Conservatoire de Tourcoing. Un soldat rentre de guerre, épuisé, avec dans son paquetage, son

violon. En route, il l’échange à un petit vieillard (le diable), contre

un livre qui prédit l’avenir. Tous deux cheminent ensemble. Le

soldat donne des leçons de violon au diable ; le diable lui offre

une vie de rêve. Telle est l’histoire du soldat qui emprunte au mythe de Faust et

où, comme dans la légende d’Orphée, la musique a droit de vie

ou de mort. En partenariat avec la Classe d’ Art Dramatique du Conservatoire

à Rayonnement Départemental de Tourcoing. Anne-Rita Desbonnet,

Violon

Bérengère Scheppler,

Contrebasse

Claire Genet,

Clarinette

Cécile Bécaas,

Basson

Jean-Noël Oldman,

Trompette

Janusz Greliak,

Trombone

Brice Barois,

Percussion

