Les solistes de l'ONL à Roubaix !
Mardi 7 février 2023, 19h00
Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes

Tarif plein 7 euros / Tarif réduit 5 euros

Concert par 4 musiciens solistes de l’Orchestre National de Lille : Harpe, trompette, violon, contrebasse. handicap moteur mi Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Quend 80120 Somme Hauts-de-France Un concert qui met à l’honneur quatre musiciens solistes de

l’Orchestre National de Lille autour d’un programme diversifié. Retrouvez pour la première fois Anne Le Roy, harpe, Brayahan

Cesin, trompette, Sébastien Greliak, violon, et Mathieu Petit,

contrebasse, ensemble sur la scène du Conservatoire. Ces quatre musiciens de l’Orchestre National de Lille vous

feront découvrir des œuvres de Piazzolla, Monti, Penderecki….

spécialement arrangées pour cet ensemble atypique : un grand

moment de musique en perspective, à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T19:00:00+01:00

2023-02-07T20:30:00+01:00 Ville de Roubaix

