Babar, le petit éléphant – Conte musical Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes, 1 février 2023, Quend. Babar, le petit éléphant – Conte musical Mercredi 1 février 2023, 10h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes

Plein tarif 7euros / Tarif réduit 5 euros

Conte musical : Histoire de Babar racontée en musique handicap moteur mi Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 80 rue de Lille 59100 Roubaix Quend 80120 Somme Hauts-de-France Texte de Jean de Brunhoff – Musique de Francis Poulenc

Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle

BABAR… Ainsi débute l’histoire de Babar, le petit éléphant de notre

enfance. Sa maman ayant été tuée par un chasseur, Babar arrive à Paris,

où il se lie d’amitié avec la Vieille Dame. Il retourne finalement au

royaume des éléphants suite à la mort du roi, qui a mangé des

champignons vénéneux. Babar est couronné roi, se marie avec sa

cousine Céleste et fonde la ville de Célesteville.

Babar introduit chez les éléphants une forme très française

de civilisation occidentale (entre autres il les fait s’habiller en

costume). Ce à quoi Francis Poulenc ajoute : « J’ai esquissé une série de commentaires musicaux d’après les

aventures de Babar. Je pense les écrire avec l’espoir d’amuser les

grands enfants également ! » Anne-Rita Desbonnet,

Violon

Dorian Cottenceau,

Alto

David Smolarski,

Violoncelle

Valérie Dubus,

Contrebasse

Pierre Pouillaude,

Flûte

Christophe Warembourg ,

Hautbois

Fabien Clément,

Clarinette

Gilles Desmaziere,

Basson

Jean-Noël Oldman,

Trompette

Antony Blondeau,

Cor

Yves Bauer,

Trombone

Laurence Depretter

Piano

Brice Barois,

Percussion

Edith Delmotte

Récitante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T10:00:00+01:00

2023-02-01T11:30:00+01:00 Jean de Brunhoff

