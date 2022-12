Les Concerts de Poche – Trio Rogue Conservatoire de Roubaix, 27 janvier 2023, Roubaix.

Plein tarif 7€ / Tarif réduit 5€

Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Trio ROGUE

Antonin POMMEL, saxophone

Paul LAMARQUE, saxophone

Tom GRIMAUD, piano

Pratiquée et diffusée avec exigence et générosité, la musique permet de créer des liens durables et enthousiasmants : alors, partageons-la !

L’association Les Concerts de Poche a été fondée en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan, avec la conviction que la musique classique, le jazz et l’opéra doivent vivre et rayonner partout, et pouvoir être partagés par tous.

Depuis toujours, chaque projet des Concerts de Poche comporte à la fois des ateliers musicaux et un concert. Les ateliers, menés dans des établissements scolaires, des centres sociaux, carcéraux, de soins, des maisons de retraite, des médiathèques, permettent aux participants d’expérimenter la création musicale, de tisser des liens, de s’écouter pour mieux s’entendre.

Cette formation totalement inédite de musique de chambre est née de l’initiative de deux saxophonistes de l’excellent Saxback Ensemble et de cet audacieux pianiste lauréat de plusieurs concours internationaux. Dans un programme mêlant créations, transcriptions, répertoire original et adaptations, on les écoute ici aussi bien en trio qu’en solo ou en duo, pour profiter encore plus de ces instruments si intelligemment mis en valeur.



