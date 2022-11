Dixieland avec le Paris Early Jazz Band Conservatoire de Roubaix, 21 janvier 2023, Roubaix.

Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix

Paris Early Jazz Band est une formation de jazz «Dixieland» composée de musiciens talentueux reconnus sur la scène française.

Le Dixieland, aussi appelé Early Jazz est l’un des tout premiers styles de jazz. Il apparaît au début du20ème siècle à La Nouvelle-Orléans. Le terme Dixieland est une référence à la région du Sud des États-Unis surnommée Dixie. Il résulte de la combinaison des fanfares, quadrilles français, ragtime, blues et improvisation collective et polyphonique.

Paris Early Jazz Band s’inscrit dans la plus pure tradition de ces orchestres de la Nouvelle-Orléans et rend hommage aux grands noms de cette époque parmi lesquels Louis Armstrong et King Oliver. Ses musiciens font revivre avec brio ce répertoire qui n’a rien perdu de son authenticité et de sa spontanéité.

Concert précédé d’une masterclass de clarinette avec Nicolas Fargeix

A destination de tous les élèves clarinettistes de tous niveaux, gratuit, sur inscription auprès de Mr Fabien Clément conservatoire@ville-roubaix.fr

Distribution :

Trompette Hervé Michelet

Clarinette Nicolas Fargeix

Banjo Dominique Mandin

Sousaphone Pierre-Michel Jault



Paris Early Jazz Band