Concert Hommage à Georges Delerue Vendredi 16 décembre, 20h00 Conservatoire de Roubaix

plein10€ / réduit 5€

Concert Hommage à Georges Delerue par l’Orchestre d’Harmonie de Roubaix handicap moteur mi Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd L’Orchestre d’Harmonie de Roubaix rend hommage à Georges Delerue, à l’occasion du trentième anniversaire de la disparition du compositeur roubaisien.

Au programme de ce concert hommage sous la direction de Jean-Noël Oldman : des incontournables musiques de films (Le Corniaud, Le Mépris, Diên Biên Phu, L’Homme de Rio), des musiques concertantes (Vitrail, Cantate, Concertino pour Trompette) et une création originale de Gabriel Majou (Pas de 2).

Georges Delerue a débuté la musique au conservatoire de Roubaix, avant celui de Paris, puis l’obtention d’un prix de Rome, de trois Césars et d’un Oscar.

Romain Leleu, soliste invité, a été élu révélation soliste instrumental par les Victoires de la Musique Classique. Il a débuté la trompette avec Jean-Noel Oldman avant de se former au conservatoire de Paris.

Gabriel Majou, compositeur invité, a étudié au Berklee College of Music dans lequel il a été récompensé par le prix Georges Delerue pour ses compositions de musique de film. Il a collaboré avec le compositeur Christopher Tin.

