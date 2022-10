Flamenco Sevillanas Gypsy Espanol Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Flamenco Sevillanas Gypsy Espanol Conservatoire de Roubaix, 10 décembre 2022, Roubaix. Flamenco Sevillanas Gypsy Espanol Samedi 10 décembre, 20h00 Conservatoire de Roubaix

Plein tarif 7 euros / Tarif réduit 5 euros

Spectacle de chants, guitares, danses Flamenco et percussions handicap psychique pi Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd A la croisée des Cultures Espagnoles, Andalouses, Gypsy & Flamenco, Los de la Noche, nous entraine dans son univers multiculturel.

Les artistes dévoilent progressivement un spectacle unique en son genre, où se mêlent Chants, Guitares, Danses Flamenco et percussions. A travers ce voyage aux horizons différents, le spectateur ressentira l’émotion, la puissance et l’énergie d’un flamenco nouveau aux influences multiples qui garde néanmoins toute son authenticité. Estrella La Peli De Linares (Baile Flamenco), Nelito (Cante), Juan Socorro (Guitarra Flamenca), Lorenzo Clipet (Percisiones Cajon). Samedi 10, de 14h à 17h : masterclass guitare flamenca par Juan Socorro et masterclass danse flamenca avec Estrella « La Peli » de Linares. Masterclass Danse Flamenco

Les participants doivent posséder une expérience en danse et ne pas être débutants.

Initiation au 12 (combinée ternaire et binaire) et 4 temps Flamenco ( Danse, déplacements et enchaînements, gestuelle, percusionscorporelles…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00+01:00

2022-12-10T21:30:00+01:00 Conservatoire

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix Age maximum 99 lieuville Conservatoire de Roubaix Roubaix Departement Nord

Conservatoire de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Flamenco Sevillanas Gypsy Espanol Conservatoire de Roubaix 2022-12-10 was last modified: by Flamenco Sevillanas Gypsy Espanol Conservatoire de Roubaix Conservatoire de Roubaix 10 décembre 2022 Conservatoire de roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord