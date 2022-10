» Electro Libre » Conservatoire de Roubaix, 4 décembre 2022, Roubaix.

» Electro Libre » Dimanche 4 décembre, 15h00 Conservatoire de Roubaix

plein tarif 7 euros / Tarif réduit 5 euros

Concert. Percussions. Jeux interactifs entre l’électronique et l’acoustique. Musique Assistée par Ordinateur. handicap moteur mi

Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France



Philippe Limoge est un percusionniste et compositeur diplômé du CNSMD de Paris. Depuis 2018, il développe de nouveaux concepts de jeux intéractifs entre l’électronique et l’acoustique, grâce aux outils Max for Live et Ableton.

La masterclass Electro Libre propose aux élèves de travailler sur les instruments de percussions autour de la musique qu’il compose, et d’explorer l’univers de la Musique Assistée par Ordinateur. Ces Master-Classes sont gratuites et ouvertes aux élèves de 1er, 2ème et 3ème cycle, sur inscription auprès de Brice BAROIS.

Ces deux jours se conclueront par le concert « Electro Libre » de Philippe Limoge, qui sera suivi d’un final avec l’ensemble des élèves participants, le dimanche 4 décembre à 15h (Entrée 7/5 euros)



Conservatoire