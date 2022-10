La Revue de Cuisine et La Grenouille Présomptueuse Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

La Revue de Cuisine et La Grenouille Présomptueuse Conservatoire de Roubaix, 22 novembre 2022, Roubaix. La Revue de Cuisine et La Grenouille Présomptueuse Mardi 22 novembre, 19h00 Conservatoire de Roubaix

Tarif plein 7 euros / Tarif réduit 5 euros

Conte musical de Bohuslav MARTINU , texte de Christophe GARDA handicap psychique pi Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

http://www.ville-roubaix.tv/le-conservatoire-inaugure.html;https://www.facebook.com/conservatoire.roubaix/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=744d73f0-b835-4eed-afee-9ed06bba20fd de Bohuslav MARTINU (1890-1959)

CONTE MUSICAL Texte de Christophe GARDA

Une histoire d’amour et de jalousie » joyeuse et loufoque » entre des instruments de cuisine.Créée en 1927 en pleines années folles, la musique de MARTINU empreinte au jazz, au tango et au charleston. Dans la cuisine, Monsieur Chaudron aime en secret Madame Couvercle. Mais, Moulinette, le moulin à légumes, une jeune coquette est jalouse des rires de Monsieur Chaudron et de Madame couvercle. Pour impressionner Torchon, un mauvais garçon, elle décide de séduire Monsieur Chaudron en l’entraînant dans un tango au cours duquel Madame Couvercle est éjectée à travers la cuisine. Monsieur Balai, voulant sauvegarder l’ordre, poursuit Torchon dans une folle cavalcade, où lait, farine et oeufs volent à travers la pièce. Madame Couvercle est ensevelie sous la pâte à crêpe. Tandis que Monsieur chaudron pleure son amour perdu, Monsieur Balai remet de l’ordre. Madame Couvercle est retrouvée. L’amour triomphe : Monsieur Chaudron avec Couvercle et Moulinette avec Torchon. « La grenouille présomptueuse »

Une grenouille vit un boeuf…..Qui lui sembla de belle taille…….

Ce moment musical de Dimitri Tapkoff pour trio d’instruments à vent et récitant, illustre avec brio cette fable de Jean de la Fontaine que l’on ne présente plus…

La grand-mère : le cor anglais – La grenouille: le hautbois – Le rossignol : la flûte – Le hibou : la clarinette – Le lapin : la petite flûte (piccolo) – Le boeuf : la clarinette basse Fabien Clément

Clarinette

Gilles Demaziere

Basson

Jean-Noël Oldman

Trompette

Anne-Rita Desbonnet

Violon

David Smolarski

Violoncelle

Laurent Catrice

Piano

Pierre Pouillaude

Flûte

Christophe Warembourg

Hautbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T19:00:00+01:00

2022-11-22T20:30:00+01:00 Conservatoire de Roubaix

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix Age maximum 99 lieuville Conservatoire de Roubaix Roubaix Departement Nord

Conservatoire de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

La Revue de Cuisine et La Grenouille Présomptueuse Conservatoire de Roubaix 2022-11-22 was last modified: by La Revue de Cuisine et La Grenouille Présomptueuse Conservatoire de Roubaix Conservatoire de Roubaix 22 novembre 2022 Conservatoire de roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord