Requiem K626 W.A Mozart – Chœur NICOLAS DE GRIGNY Conservatoire de Reims Reims, 30 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le requiem K626, œuvre ultime de Wolfgang Amadeus l’accompagna jusqu’à son au-delà. Au travers de sa composition, Mozart exprimait ce qu’il percevait intimement de la mort.

Quatre ans auparavant, Mozart avait écrit à son père « Comme la mort […] est l’ultime étape de notre vie, je me suis familiarisé depuis quelques années avec ce meilleur et véritable ami de l’homme, de sorte que son image non seulement n’a pour moi rien d’effrayant mais est plutôt quelque chose de rassurant et de consolateur. »

Tout comme la mort, l’œuvre est tour à tour sombre, angoissante, solennelle, terrifiante, pathétique mais aussi calme, apaisante, réconfortante et consolatrice.

Cette messe des morts est d’une grande sobriété et sans grands solos virtuoses. Sa force provient du chœur qui occupe le devant de la scène et exprime toute sa puissance, plus particulièrement dans le Dies Irae.

Le Chœur Nicolas de Grigny, l’Ensemble Allegri, Claire Marin-Décarsin, Oliver Doriat, Jean Fessard sous la direction artistique et musicale de Jean-Marie PUISSANT donneront cette œuvre dans une version très originale pour 2 pianos et timbales..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 21:30:00. .

Conservatoire de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Requiem K626, Wolfgang Amadeus?s ultimate work, accompanied him to the afterlife. Through this composition, Mozart expressed his intimate perception of death.

Four years earlier, Mozart had written to his father, « As death […] is the final stage of our lives, I have for some years been familiar with this best and truest friend of man, so that its image not only has nothing frightening about it for me, but is rather something reassuring and consoling. »

Like death, the work is by turns dark, anguished, solemn, terrifying and pathetic, but also calm, soothing, comforting and consoling.

This mass for the dead is very sober, with no great virtuoso solos. Its strength comes from the choir, which takes center stage and expresses all its power, particularly in the Dies Irae.

The Ch?ur Nicolas de Grigny, the Ensemble Allegri, Claire Marin-Décarsin, Oliver Doriat, Jean Fessard under the artistic and musical direction of Jean-Marie PUISSANT will perform this work in a highly original version for 2 pianos and timpani.

El Réquiem K626, última obra de Wolfgang Amadeus, le acompañó hasta la muerte. Al componerlo, Mozart expresó su íntima percepción de la muerte.

Cuatro años antes, Mozart había escrito a su padre: « Como la muerte […] es la etapa final de nuestras vidas, hace ya algunos años que estoy familiarizado con esta mejor y más verdadera amiga del hombre, de modo que su imagen no sólo no me asusta, sino que me tranquiliza y consuela »

Como la muerte, la obra es por momentos oscura, angustiosa, solemne, aterradora y patética, pero también tranquila, calmante, reconfortante y consoladora.

Esta Misa de Difuntos es muy sobria, sin grandes solos virtuosos. Su fuerza proviene del coro, que ocupa el centro del escenario y expresa toda su potencia, especialmente en el Dies Irae.

El Ch?ur Nicolas de Grigny, el Ensemble Allegri, Claire Marin-Décarsin, Oliver Doriat y Jean Fessard, bajo la dirección artística y musical de Jean-Marie PUISSANT, interpretarán esta obra en una versión muy original para 2 pianos y timbales.

Das Requiem KV 626, das letzte Werk von Wolfgang Amadeus, begleitete ihn bis in sein Lebensende. Mit dieser Komposition drückte Mozart aus, was er über den Tod dachte.

Vier Jahre zuvor hatte Mozart an seinen Vater geschrieben: « Da der Tod […] die letzte Etappe unseres Lebens ist, so habe ich mich seit einigen Jahren mit diesem besten und wahren Freund des Menschen vertraut gemacht, so dass sein Bild für mich nicht nur nichts Furchterregendes, sondern vielmehr etwas Beruhigendes und Tröstliches ist. »

Wie der Tod ist auch das Werk düster, beängstigend, feierlich, erschreckend, pathetisch, aber auch ruhig, beruhigend, tröstlich und tröstlich.

Die Totenmesse ist sehr schlicht gehalten und verzichtet auf große virtuose Soli. Ihre Kraft entspringt dem Chor, der im Vordergrund steht und seine ganze Macht zum Ausdruck bringt, insbesondere im Dies Irae.

Der Ch?ur Nicolas de Grigny, das Ensemble Allegri, Claire Marin-Décarsin, Oliver Doriat, Jean Fessard unter der künstlerischen und musikalischen Leitung von Jean-Marie PUISSANT werden dieses Werk in einer sehr originellen Version für 2 Klaviere und Pauken aufführen.

