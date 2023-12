Conférence _ La notation musicale au XVème siècle Conservatoire de Pantin Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Conférence _ La notation musicale au XVème siècle
Conservatoire de Pantin
Pantin, 20 décembre 2023
Mercredi 20 décembre, 20h00
Entrée libre

Début : 2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:30:00+01:00

Derrière des notes en forme de carré, rectangle ou losange, des ligatures obliques, des codex, livres de chœurs et chansonniers manuscrits, présentés en voix séparées, sans barre de mesure, se trouve des œuvres d'une grande richesse polyphonique qui ne sont pas codifiées par les mêmes métriques, rythmiques et cadences… que celles enseignées à partir de la tradition de la musique tonale. Trait d'union entre celle du moyen-âge et celle de la renaissance florissante, la musique du XVe siècle se définit comme cantus mensurabilis, dans lequel chanteurs et/ou instrumentistes ont souvent l'opportunité d'adjoindre des altérations selon un procédé dénommé musica ficta. Cette musique, basée sur des principes musicaux subtilement et solidement établis au XIVe siècle (Ars Nova), comporte les germes de musiques qui nous sont plus proches. Cette conférence proposera des illustrations visuelles et sonores, caractéristiques de ce vaste paysage musical européen, avec des clefs de lecture et d'écoute.

Conservatoire de Pantin
49, avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

