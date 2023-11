Les angles d’incidences _ Vernissage Conservatoire de Pantin Pantin, 17 novembre 2023, Pantin.

LES ANGLES D’INCIDENCES

Les relations entre la musique, la danse et les arts plastiques ont fait l’objet de nombreuses recherches depuis les avant-gardes historiques jusqu’à nos jours.

Elles ont donné lieu à des répertoires de correspondances toujours liés aux

contextes historiques, scientifiques et techniques de leur époque.

Cette exposition aborde ces relations sous l’angle des partitions graphiques et de la notation et réunit des usages et des œuvres d’artistes-enseignants du conservatoire qui ont cette pratique au sein de leur expression et de leur

pédagogie.

En écho, un ensemble d’œuvres d’artistes historiques qui ont jalonné ces

recherches vient enrichir ce propos.

Il est question ici de formes fixes qui envisagent les relations du visuel au

mouvement et au sonore de manière non univoque comme une stimulation de notre pensée et de notre imaginaire.

C’est une invitation au partage, à la mise en relation ouverte des pratiques

sous l’angle de la création, une manière d’envisager la vie des formes.

Autour de l’exposition, Les Angles d’incidences vous proposent une série de concert, spectacle et conférence avec nos artists enseignants et nos élèves.

Avec les œuvres et interventions de : Marco Marini, Jean-Marc Piquemal, Anaïs Moreau, Marisa Acuña, Samuel Aligand, Youri Tessier, Bernard Parmegiani, Rudolf Laban, Iannis Xenakis, Raoul Auger Feuillet. Commissariat : Samuel Aligand

Programme :

>> Vernissage

>>>> Vendredi 17 novembre 2023 à 19h

>>Performance électroacoustique – Agrigento – Marco Marini

>>>> Vendredi 17 novembre 2023 à 19h

>>Conférence – “Partitions graphiques” – Anaïs Moreau

>>>> Lundi 11 décembre 2023 à 19h

>>>>> Réservations : https://bit.ly/496BiFQ

>>Conférence – “Le cinétographe Laban” – Jean-Marc Piquemal

>>>> Mardi 19 décembre 2023 à 19h

>>>>> Réservations : https://bit.ly/3tJbXBH

>>Concert – Les Angles d’incidences

>>>>Vendredi 22 décembre 2023 à 19h

>>>>> Réservations : https://bit.ly/3tPPAur

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

