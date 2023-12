Duo NéMéu Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 31 janvier 2024, Noisy-le-Sec.

Duo NéMéu Mercredi 31 janvier 2024, 19h00 Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Le duo NéMeu s’est formé en 2021 suite à la rencontre de deux jeunes musiciennes japonaises au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Miho Kiyokawa et Nanami Okuda, liées par une passion commune pour la musique de chambre et la musique contemporaine.

Le nom « NéMeu » désigne au sens littéral une fleur délicate dotée de nombreux pétales. À l’image de cette dernière, le duo a pour vocation d’interpréter avec délicatesse et finesse les œuvres des compositeurs et d’en exprimer toute leur beauté.

Au programme de ce concert : Frank Martin, Paule Maurice, Maurice Ravel et Ida Gotkovsky.

Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-31T20:00:00+01:00

