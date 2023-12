Concert d’Avent Noël Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 21 décembre 2023 18:00, Noisy-le-Sec.

Concert d’Avent Noël Jeudi 21 décembre, 19h00 Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avant la frénésie de Noël, il y a le temps calme de l’Avent. Les classes de piano et le chœur du conservatoire se retrouvent, le jour le plus court de l’année, pour partager la douceur et la convivialité de la musique de Noël.

Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T19:00:00+01:00 – 2023-12-21T19:30:00+01:00

