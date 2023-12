Mozart danse ! Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis Mozart danse ! Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 15 décembre 2023 18:30, Noisy-le-Sec. Mozart danse ! Vendredi 15 décembre, 19h30 Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles L’ONLB – Orchestre Nadia et Lili Boulanger – qui est l’orchestre des grands élèves du conservatoire, rejoint les classes de danse classique pour présenter un programme autour de Mozart, mélangeant le ballet et l’opéra. Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

