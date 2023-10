Vola-t-il ? Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis Vola-t-il ? Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 15 novembre 2023, Noisy-le-Sec. Vola-t-il ? Mercredi 15 novembre, 18h30 Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Les élèves du conservatoire Nadia et Lili Boulanger s’approprient l’exposition « Volatiles » du photographe Eric Garault, accueillie dans ses murs jusqu’au 18 novembre, dans un spectacle avec pour thématique les oiseaux, et une mise en musique de l’exposition. Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T19:30:00+01:00

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T19:30:00+01:00 concert oiseau Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire de Noisy-le-Sec Adresse 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Ville Noisy-le-Sec Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec latitude longitude 48.89206;2.454135

Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-sec/