Conférence Dans les entrailles du piano Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 11 octobre 2023, Noisy-le-Sec.

Conférence Dans les entrailles du piano Mercredi 11 octobre, 18h30 Conservatoire de Noisy-le-Sec Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Soulevons le capot de sa majesté le piano, ses touches et ses marteaux, ses vrombissements alternant avec ses résonances veloutées et mordorées… l’accordeur magicien du conservatoire livrera tous les secrets de la mécanique de cet instrument en blanc et noir.

Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T19:30:00+02:00

piano accordeur