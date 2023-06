Un poirier m’a dit Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis Un poirier m’a dit Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 17 juin 2023, Noisy-le-Sec. Un poirier m’a dit Samedi 17 juin, 11h00 Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre dans la limite des places disponibles Ce conte musical est une adaptation du recueil de poésie « Poirier Proche » de Jean-Claude Touzeil. Il est composé de 17 chansons et sera interprété par les choristes du conservatoire. Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00 chorale concert Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire de Noisy-le-Sec Adresse 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Ville Noisy-le-Sec Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec

Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-sec/

Un poirier m’a dit Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 2023-06-17 was last modified: by Un poirier m’a dit Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 17 juin 2023