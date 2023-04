Soirée jazz club Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Soirée jazz club Conservatoire de Noisy-le-Sec, 15 avril 2023, Noisy-le-Sec. Soirée jazz club Samedi 15 avril, 19h00 Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre dans la limite des places disponibles Les professeurs et élèves, à travers différentes formations (du trio au grand orchestre), visiteront de nombreux styles (du New Orleans au Bebop en passant par le latin Jazz). Le public sera transporté dans l’ambiance d’un Club de Jazz inventé avec ses codes et ses échanges improvisés entre musiciens, sur des thèmes cool ou endiablés. Les professeurs aguerris dans tous les styles proposeront de belles interprétations, tout en faisant la part belle à leurs élèves pour cette rencontre chaleureuse et inventive.

Une soirée sous le signe du swing et de la convivialité !

