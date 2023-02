Fuego latino ! Conservatoire de Noisy-le-Sec, 26 mars 2023, Noisy-le-Sec.

Fuego latino ! Dimanche 26 mars, 11h00 Conservatoire de Noisy-le-Sec

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Apéro musical proposé par les professeurs de piano et de guitare du conservatoire, autour de la musique latino-américaine.

Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Léo Lagrange Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Les professeurs de piano et de guitare du conservatoire vous proposent une plongée au coeur du répertoire américain-latino, à travers les siècles, et d’une mise en rapport avec l’influence de la musique espagnole et portugaise des 17e et 18e siècles. Seront ainsi abordés des répertoires très représentés dans le monde de la guitare, mais plus confidentiels au piano, entre influences classiques et répertoire traditionnel de la culture argentine, cubaine, brésilienne ou encore péruvienne, en passant par l’âge d’or des crooners nord-américains influencés par cette riche culture dans les années 50 et 60.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T11:00:00+02:00

2023-03-26T12:00:00+02:00

Caroline Dubost