Ballade en Amérique Latine Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

Ballade en Amérique Latine Conservatoire de Noisy-le-Sec, 22 mars 2023, Noisy-le-Sec. Ballade en Amérique Latine Mercredi 22 mars, 18h00 Conservatoire de Noisy-le-Sec

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Quatuor Mètis, quatuor de saxophones, vous invitent au voyage en Amérique Latine. Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Léo Lagrange Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France Réunion d’énergies convergentes et pourtant diverses, le Quatuor Mètis s’attache, depuis sa création en 2016, à explorer les répertoires navigant entre pièces originales pour quatuor de saxophones, transcriptions et arrangements. Pour son nouveau programme Ballade en Amérique Latine, le Quatuor vous propose un voyage sillonnant le Sud de l’Amérique, terre de métissage par excellence, à travers des œuvres alliant musique dite savante et musique traditionnelle colombienne arrangée par Julio Castillo et Romain Meunier.

Distribution : Sebastian Sarasa Molina, Dimitri Kuznetsov, Héloïse Golhen et Romain Meunier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T18:00:00+01:00

2023-03-22T19:00:00+01:00 Dimitri Kuznetsov

Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire de Noisy-le-Sec Adresse 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Léo Lagrange Ville Noisy-le-Sec lieuville Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Departement Seine-Saint-Denis

Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-sec/

Ballade en Amérique Latine Conservatoire de Noisy-le-Sec 2023-03-22 was last modified: by Ballade en Amérique Latine Conservatoire de Noisy-le-Sec Conservatoire de Noisy-le-Sec 22 mars 2023 Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec

Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis