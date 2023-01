6 voix sur le toit Conservatoire de Noisy-le-Sec, 16 février 2023, Noisy-le-Sec.

« Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur » Concert de la classe de chant du conservatoire, sur le Paris des années 20, les années folles, autour du groupe des 6.

Paris, années 20 – années folles. Au lendemain de la première guerre mondiale, Paris est un pôle d’attraction culturelle mondial : les plus grands poètes, les plus grands peintres et les plus grands musiciens s’y côtoient. 6 amis, 6 musiciens du conservatoire se réunissent et occupent le devant de la scène. Le “groupe des six” est parrainé par Erik Satie, musicien atypique préfigurant le dadaïsme, et soutenu par Jean Cocteau – poète, dessinateur, dramaturge et cinéaste – qui a une grande influence sur eux et devient leur porte-parole. Ils insufflent sur Paris un vent de nouveauté et marquent cette période d’effervescence où tout semble possible. Cette promenade musicale aborde le répertoire soliste avec la part belle à la mélodie française, occasion d’esquisser le travail d’accompagnement, discours à deux voix entre le chant et le piano. La musique d’ensemble et la musique chorale a cappella au travers de l’extraordinaire Francis Poulenc. Voyage artistique à l’initiative de Cécile Dalmon, professeure de chant, pour découvrir Jean Cocteau, Louis Aragon, Paul Eluard, Guillaume Apollinaire, Erik Satie, Reynaldo Hahn, Georges Auric, Louis Durey, Pablo Picasso, Fernand Léger, Raoul Dufy, Henri Matisse…



