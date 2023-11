Atelier de fin d’année – CPES Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier de fin d’année – CPES Conservatoire de Nantes Nantes, 5 juillet 2024, Nantes. 2024-07-05 Salle Molière – Conservatoire

Horaire : 19:15 21:30

Gratuit : non Réservation en ligne à partir du 20 juin 2024. Salle Molière – Conservatoire Lors de cet atelier de fin d’année, les élèves en CPES théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches avec Victor de Oliveira, acteur et metteur en scène. Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

