Horaire : 09:00 20:00

Gratuit : oui Réservation en ligne conseillée à partir du 9 mai 2024. Salle Molière – Conservatoire Les élèves parvenus en fin de Parcours initial (cycle 3) au Conservatoire présentent durant 2 jours de courtes formes théâtrales devant le jury d’examen (CET) et le public. Ces projets personnels de 20 min. leur permettent de faire l’expérience de la création d’une pièce dans sa globalité, en position de metteur en scène. Chaque projet s’inscrit dans une dynamique de classe car tous les élèves peuvent être mis à contribution en tant qu’auteur, metteur en scène ou acteur. Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

