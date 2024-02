Compositrices-pianistes en France au XIXe siècle Conservatoire de Nantes Nantes, samedi 23 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation

Le XIXème siècle a marqué l’apparition de plus de compositrices que les siècles précédents, grâce au développement des classes moyennes et le succès du piano. Certaines femmes, bravant les préjugés, approfondissent leur études de composition et voient leur musique jouée en concert, reçue favorablement par la critique. Florence Launay présentera les parcours et les œuvres de cinq de ces compositrices-pianistes remarquables, Hélène de Montgeroult, Louise Farrenc, Marie Jaëll, Cécile Chaminade et Mel Bonis. #Super_femmes

Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr