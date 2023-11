Révolution musique – Quatuor à cordes | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes, 21 mars 2024, Nantes.

2024-03-21

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 12 € / 9 € / 3 €. Gratuit pour les élèves du Conservatoire de NantesAbonnement dès 3 concerts – saison HMJ

Fanny Mendelssohn : Quatuor à cordes en mi b majeur – Amy Beach : Quatuor à cordes op. 89 – Leoš Janácek : Quatuor n°2 « Lettres intimes » Marie-Violaine Cadoret : violon ; Gaëlle Christmann : violon ; Belinda Peake : alto ; Pauline Gosset : violoncelle Dans l’intimité de l’écriture musicale pour quatuor à cordes, Fanny Mendelssohn, Amy Beach et Leoš Janácek révèlent des compositions empreintes de modernité et de liberté. Des œuvres où s’expriment des langages lyriques et passionnés ! Escale thématique autour des Femmes artistes et compositrices · semaine du 18 mars 2024

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr