Travaux en cours – CPES Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Travaux en cours – CPES Conservatoire de Nantes Nantes, 14 février 2024, Nantes. 2024-02-14 Salle Molière – Conservatoire Séances identiques

Horaire : 19:15 21:30

Gratuit : oui Réservation en ligne à partir du 31 janvier 2024. Salle Molière – Conservatoire Séances identiques Lors de ces « Travaux en cours », les élèves en CPES théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches. Direction : Anne Rauturier Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conservatoire de Nantes Adresse 4 Rue Gaëtan Rondeau Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Conservatoire de Nantes Nantes latitude longitude 47.207847547, -1.5325929

Conservatoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/