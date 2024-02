Le Gamelan | Jouer des percu en Indonésie Conservatoire de Nantes Nantes, lundi 5 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-14 –

Gratuit : oui (Inscriptions en ligne pour les ateliers – limités à 15 places)

Le gamelan est un ensemble instrumental originaire d’Indonésie. Il est constitué de métallophones à lames, de gongs suspendus et horizontaux et de tambours. Autrefois, ces instruments retentissaient dans les palais des sultans javanais à Yogyakarta et Surakarta. Ce gamelan qui appartient au Studio d’en Haut – Nantes, est originaire de Java. Pièce unique, il se compose d’instruments en bronze et il est accordé selon une gamme pentatonique. Le gamelan est considéré comme un seul instrument où le jeu collectif l’emporte sur l’individu. Sa pratique favorise le partage, l’écoute et l’échange, chacun apportant sa contribution à l’élaboration d’un édifice musical. En solo ou en famille, vous pouvez venir vous initier lors des ateliers découverte ou assister à la restitution publique de fin de résidence réalisée par les élèves des classes de percussions. ATELIERS DÉCOUVERTE [15 places par séance]ADULTES (à partir de 16 ans) : Mardi 13 février, 18h-20h, Conservatoire de Nantes > Gratuit – inscriptions en ligneEN FAMILLE : PARENTS – ENFANTS (à partir de 7 ans) : Mercredi 14 février, 14h-16h, Conservatoire de Nantes > Gratuit – inscriptions en ligne RESTITUTION PUBLIQUE DES ATELIERSTout au long de la semaine, des ateliers spécifiques sont destinés aux élèves du Conservatoire. Une restitution publique des élèves des classes de percussions est présentée le samedi 17 février, 16h, Hall du Conservatoire de Nantes. Entrée libre, sans réservation

Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr