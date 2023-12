Orchestre symphonique – Avant-première Folle journée Conservatoire de Nantes Nantes, 31 janvier 2024, Nantes.

Auditorium Debussy

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-31 20:00 – 21:15

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation. Auditorium Debussy

Exemple fort de la place centrale des pratiques collectives au sein de l’enseignement du Conservatoire de Nantes, l’Orchestre symphonique du 3ème cycle réunit une centaine d’élèves de cycle 3 et CPES. Cette formation est encadrée par des chefs invités et des enseignants du Conservatoire tout au long de l’année pour se produire sur les temps forts de la vie culturelle nantaise, notamment lors du Festival de la Folle journée. Programme : Williams : « Star Wars », extraitsTchaïkovski : « Ouverture-Fantaisie », extrait de Roméo et JulietteSmetana : « La Moldau » Direction : Sébastien Taillard Ce concert est également programmé dans l’édition Folle journée 2024 à la Cité des Congrès.

Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr