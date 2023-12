Choeur de chambre | Avant-première Folle journée Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Choeur de chambre | Avant-première Folle journée Conservatoire de Nantes Nantes, 27 janvier 2024, Nantes. Auditorium Mary Wigman

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation. Auditorium Mary Wigman En avant-première du Festival Folle journée 2024 sur la thématique des « Origines » Programme : Oeuvres de Guerrero, Poulenc, Ohana, Holst, Barber… Direction : Valérie Fayet Piano : Nathalie AmbertCe concert est également programmé dans l’édition Folle journée 2024 à la Cité des Congrès. Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

Conservatoire de Nantes
02 51 25 00 20
https://conservatoire.nantes.fr/home.html
conservatoire@mairie-nantes.fr

