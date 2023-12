OH LES CUIVRES | Ensemble de cuivres et Harmonie de Toutes-Aides Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Le grand ensemble de cuivres du Conservatoire s’associe à l’Orchestre d’Harmonie de Toutes-Aides pour un concert étincellant. Programme : – « Fanfare pour précéder la Péri » de Paul Dukas- « Fanfares pour tous les temps » de Georges Delerue Direction : Vincent Morinière, Gaël Coutier Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

