Concert du département de musiques actuelles Conservatoire de Nantes Nantes, 20 décembre 2023, Nantes.

2023-12-20 Salle Molière – Conservatoire

Horaire : 19:00 21:30

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Salle Molière – Conservatoire

Deux concerts de musiques actuelles amplifiées des 4 groupes Hors Cursus du Conservatoire et des écoles de musique de l’agglomération. Pour l’occasion, la salle Molière a été revisitée en mode Club ! Au programme, un répertoire diversifié tiré des musiques afro-américaine, du rock et de l’électro. Les musiciens ont sélectionnés des titres de Bruno Mars, IZIA, The Pretty Reckless, Red Hot Chili Peppers, MUSE, Jamiroquai, Cure, Dua Lipa, Elton John, PINK… et bien d’autres.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 00 20