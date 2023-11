Les défis théâtre Conservatoire de Nantes Nantes, 16 décembre 2023, Nantes.

2023-12-16 Salle Molière – Conservatoire

Horaire : 17:00 19:30

Gratuit : oui Réservation obligatoire. Billetterie en ligne ouverte à partir du 30 novembre 2023. Salle Molière – Conservatoire

En quelques semaines, les élèves du département théâtre (Cycle 3 et CPES) du Conservatoire de Nantes doivent relever des défis en mettant en scène leurs camarades, dans des créations totalement libres de trois minutes « défiant son imaginaire ». Les sources d’inspiration sont des plus hétéroclites : du travail d’un photographe à une recette de cuisine, de la phrase d’un philosophe à l’interview d’un grand metteur en scène… L’ensemble de ces petites formes travaillées en grande autonomie constitue une soirée théâtrale pleine de diversité et de prise de risque. Ne doutons pas que, comme les années passés, ces propositions nous surprennent ! Les 24 défis de 3 min. seront relevés sur chacune des séances.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr