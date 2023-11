Concert de restitution avec Ninon Valder – Teinte Argentine Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Concert de restitution avec Ninon Valder – Teinte Argentine Conservatoire de Nantes Nantes, 15 décembre 2023, Nantes. 2023-12-15 Auditorium Mnouchkine – Conservatoire

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Auditorium Mnouchkine – Conservatoire Concert de restitution, suite à une master class de Ninon Valder auprès des élèves des classes de flûte traversière du Conservatoire. Dans le cadre du temps fort autour de l’Argentine. Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

