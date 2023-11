AfterWork | Jam Session Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

AfterWork | Jam Session Conservatoire de Nantes Nantes, 13 décembre 2023, Nantes.

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : non Consommation (boissons/softdrink/planchas) sur place. Cafet-Restaurant du Conservatoire Edgard et son équipe ouvrent exceptionnement la cafet-restaurant du Conservatoire en soirée pour boire un verre et partager une plancha en musique après le boulot ! Soirée jazz avec les élèves du département jazz, puis bœuf avec tous les musiciens présents. Emmenez vos instruments ! Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.conservatoire.nantes.fr/
Conservatoire de Nantes
4 Rue Gaëtan Rondeau
Nantes
Loire-Atlantique

