Big band – Grands élèves Conservatoire de Nantes Nantes, 7 décembre 2023

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Auditorium Wigman – Conservatoire Le big band des grands élèves est composé d’une vingtaine d’élèves de cycle 3 et CPES : saxophonistes, trombonistes, trompettistes auxquels s’ajoutent la rythmique pianiste – contrebassiste – batteur et guitariste. Ce concert de première session présente des créations pour Big Band de Guillaume Guedin ainsi que quelques pièces du répertoire swing de l’entre-deux guerres. Direction : Guillaume Guedin. Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

Conservatoire de Nantes
4 Rue Gaëtan Rondeau
Nantes 44200
02 51 25 00 20
conservatoire@mairie-nantes.fr

