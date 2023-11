Musique de chambre | Trio Lazuli Conservatoire de Nantes Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

2023-11-24

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non Tarif normal : 12 € Tarif réduit : 8 € Gratuité pour les élèves du Conservatoire de Nantes (jusqu’à 30 ans) le soir-même, sur présentation de votre carte d’élève et dans la limite des places disponibles.

Haydn, Mendelssohn Marina Saiki : piano ; Anna-Li Hardel : violon ; Romane Bestautte : violoncelle Le Trio Lazuli est né en 2021 d’une forte complicité musicale et d’une passion commune pour la musique de chambre. Épaulées par Jean-Marc Phillips (Trio Wanderer) et Louis Rodde (Trio Karénine), elles se distinguent par une profonde sensibilité musicale, un jeu coloré et un discours très clair. Toutes les trois diplômées du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en instrument soliste, elles y poursuivent actuellement un cursus en trio dans la classe de Louis Rodde en master de musique de chambre. En 2023, elles remportent le Premier Prix d’honneur avec les félicitations du jury au Concours International Léopold Bellan à Paris. Le trio est également lauréat de l’académie Ravel et de la fondation Safran. Les élèves de musique de chambre assureront la première partie du concert.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 00 20 https://www.conservatoire.nantes.fr/