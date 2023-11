Nantes Philharmonie – 120 ans en musique ! Conservatoire de Nantes Nantes, 18 novembre 2023, Nantes.

2023-11-18 dans l’auditorium du Conservatoire

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : non Plain tarif : 16 €Tarif réduit : 11 €Tarif jeune : 6 € Ticket famille (2 places) : 17 € Tout public dans l’auditorium du Conservatoire

Dans les archives de Nantes Philharmonie, pas moins de 1 000 partitions témoignent de la richesse de l’histoire de l’orchestre. A l’occasion des 120 ans, une création du compositeur belge Kevin Houben intitulée « The Mysterious Island », en hommage à Jules Verne, vous sera dévoilée et marquera sans aucun doute notre patrimoine musical. Au programme : – Camille Saint-Saens : « La Princesse Jaune » – Jean Absil : « Rites » – Franco Cesarini : « Bulgarian Dances » – Jan Van der Roost : « Volcano » – Johan de Meij : « Triptychon » – Création mondiale de Kevin Houben : « The Mysterious Island »

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr http://philhar.com/