Ensemble Morin Khuur de Mongolie Conservatoire de Nantes Nantes, 14 octobre 2023, Nantes.

L’Ensemble Morin Khuur de Mongolie a pour mission de transmettre, de préserver, de développer et de promouvoir la vièle cheval morin khuur, une représentation musicale de l’histoire, de la culture et de la pensée du peuple mongol. Cet ensemble national créé en 1992 est devenu Philharmonie d’État en 1994. Depuis, il a tourné dans le monde entier et a sorti plus de 30 disques. L’Ensemble Morin Khuur a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux pour ses performances exceptionnelles. L’Ensemble vise à développer à la fois les musiques classiques et traditionnelles. Il se compose d’instruments de musique traditionnels et nationaux comme la vièle morin khuur, les cithares yochin et yatga et la grande vièle ikh khuur ainsi que les instruments de musique classique occidentale tels que le piano, la flûte, le violoncelle et les instruments à percussion. L’Ensemble possède un riche répertoire allant des chansons traditionnelles à l’opéra, de la danse biyelgee au ballet et de la technique de jeu de la vièle morin khuur (tatlaga) aux œuvres musicales contemporaines des plus vastes (solo, sonate, concerto etc.). Un évènement du Château des Ducs de Bretagne, dans le cadre de l’exposition Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde. Co-organisation Ministère de la Culture de la Mongolie.En partenariat avec Le Conservatoire de Nantes.

