L’orgue augmenté | Concert des enseignants Conservatoire de Nantes Nantes, 6 octobre 2023, Nantes.

2023-10-06

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Accès libre, sans réservation.

Dans le cadre de la semaine autour de l’orgue, et pour profiter de la présence de l' »orgue Gulliver » déployé dans l’auditorium Debussy (orgue modulaire piloté par informatique, aux sonorités inouïes), les enseignants du Conservatoire offre le concert « L’orgue autrement » qui permet de révéler des facettes inconnues de l’instrument à tuyaux. Michel Bourcier, professeur au Conservatoire de Nantes et titulaire des orgues de la Cathédrale de Nantes, accompagne les professeurs solistes pour jouer des répertoires inattendus. Avec Léonor Leprêtre (chant), François Girard (violoncelle), Jean-Jacques Metz (trompette). ///// L’ORGUE AUGMENTÉ – du 5 au 12 octobre 2023 Du 5 au 12 octobre 2023, le Conservatoire va vivre au son de l’orgue, sous toutes ses formes. Première curiosité : le déploiement de l’orgue « Gulliver » – orgue à tuyaux modulaires et itinérant piloté par ordinateur installé pour l’occasion sur la grande scène de notre auditorium. L’événement est tellement rare que nous invitons les enseignants, les élèves et l’extraordinaire Thierry Escaich à nous faire la démonstration de l’étendue de ses possibilités artistiques. #orgue_augmente

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr