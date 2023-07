Visite guidée du Conservatoire de Nantes Conservatoire de Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée du Conservatoire de Nantes Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Conservatoire de Nantes Gratuit, sans réservation (limité à 30 personnes par groupe)

Partez à la découverte du Conservatoire de Nantes : auditoriums, studios de danse, studio théâtre, local costumes, salle de percussions,… Et profitez d’un moment musical pour clôturer cette visite.

Conservatoire de Nantes 4, rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/ https://www.facebook.com/conservatoire.nantes/ Etablissement de la Ville de Nantes, le Conservatoire de Nantes est un établissement spécialisé d’enseignement artistique musique, danse, art dramatique.

Il est classé « Conservatoire à rayonnement régional » (CRR) et accueille environ 1800 élèves venant principalement des régions Pays de la Loire et Bretagne, mais aussi de la France entière.

En cohérence avec les grands axes de la politique culturelle de la Ville de Nantes, le Conservatoire poursuit une dynamique d’ouverture vers de nouveaux publics, d’innovation pédagogique, de création et de rayonnement local, national et international. Busway 4 arrêt « Ile de Nantes », Busway 5 et bus 26 arrêt « Conservatoire » Station bicloo n° 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Conservatoire de Nantes