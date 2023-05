Final musique de chambre | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts – saison HMJ Auditorium du Conservatoire Rendez-vous avec un programme surprise ! Chaque année, nous ouvrons la scène aux grands élèves parvenus en fin d’études au Conservatoire après la présentation au jury de leur programme de musique de chambre. Le contenu est annoncé deux jours avant le concert : le principe est celui d’une programmation croquée sur le vif par le jury venu entendre ces élèves, dont l’horizon est parfois celui d’une carrière professionnelle. Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

