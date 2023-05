Bel Canto : l’âge d’or des ténors | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Bel Canto : l’âge d’or des ténors | Saison HMJ Conservatoire de Nantes, 6 avril 2023, Nantes. 2023-04-06 Auditorium du Conservatoire

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts – saison HMJ Auditorium du Conservatoire F. Paër – G. Rossini – V. Bellini – G. Donizetti – P. Viardot Axel Everaert : ténor ; Yves Marat : piano Le « Bel Canto » désigne un art de chanter avec une voix pleine, équilibrée et harmonieuse qui s ‘étend sur plusieurs siècles. Ce concert propose un voyage dans le monde vocal de la fin du 18ème siècle au Risorgimento émergeant du 19ème, où la voix transmet l’histoire du peuple italien traversant cette époque. Nous découvrirons ce répertoire rare du Bel Canto, de grand raffinement de timbre vocal et d’inventivité chanté dans les salons à l’époque de leurs grands Opéras, accompagné au piano. Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 00 20 http://www.conservatoire.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conservatoire de Nantes Adresse 4 Rue Gaëtan Rondeau Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts - saison HMJ Lieu Ville Conservatoire de Nantes Nantes

Conservatoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Bel Canto : l’âge d’or des ténors | Saison HMJ Conservatoire de Nantes 2023-04-06 was last modified: by Bel Canto : l’âge d’or des ténors | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Conservatoire de Nantes 6 avril 2023 Conservatoire de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique